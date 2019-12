Forteto, sciolta l'associazione con 820mila euro per le vittime

I soci dell'associazione Il Forteto hanno deciso per lo scioglimento della coperativa e hanno firmato lo stanziamento di 820mila euro a favore delle vittime riconosciute a sentenza, tranne una. Lo rende noto il commissario Jacopo Marzetti specificando che la transizione avverrà il 30 aprile 2020.

Sempre Marzetti ha chiesto che per le vittime non riconosciute dalla sentenza, si attivi lo Stato tramite uno stanziamento nazionale, per riconoscere anche le responsabilità di chi ha "coperto 40 anni di abusi e violenze"

I commenti dalla politica

Donzelli (FdI): "Ora parta la commissione"

"Lo scioglimento dell'associazione 'Il Forteto' è un'ottima notizia, un colpo importante per la setta. Il lavoro da fare è ancora molto e ci auguriamo il governo voglia proseguire su questa strada". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, commentando la notizia dello scioglimento dell'associazione "Il Forteto" resa nota dal commissario Jacopo Marzetti.

"La settimana prossima - sottolinea Donzelli - è stata convocata per la terza volta la prima riunione Commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto. Basta con i giochetti sulle poltrone: ci auguriamo che questa si parta davvero e si inizi a lavorare seriamente - conclude Donzelli - anche da questo capiremo le reali intenzioni della maggioranza".

Soddisfazione da Alberti (Lega)

"Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione - afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega - alla notizia dell'avvenuto scioglimento dell'associazione "Il Forteto", autentico ed influente braccio politico della setta tragicamente nota. Un significativo passo avanti che ci auguriamo possa ulteriormente agevolare il delicato compito dell'attuale commissario Marzetti. Come ex membro della seconda Commissione speciale ritengo che ogni pezzo via via smantellato, legato a quei drammatici anni, sia un passo avanti per rendere giustizia alle tante vittime di Fiesoli e compagni. Mi auguro che possa finalmente essere operativa anche la Commissione parlamentare che ancora non è stata attivata. Segnalo che Matteo Salvini, nostro Segretario Federale, sarà presto al Forteto per un sopralluogo alla struttura, teatro di fatti davvero esecrabili."

Tutte le notizie di Vicchio