Sorpresi a rubare nelle case in Valdinievole, arrestati

Si aggiravano in modo sospetto in via delle Ginestre, i carabinieri li hanno fermati e hanno scoperto un furto. Nella notte di oggi, venerdì 13 dicembre, un 35enne e un 31enne di origini georgiane sono stati arrestati a Monsummano Terme. I due sono stati controllati dai militari ed è emerso che erano entrati in una casa forzando una finestra, in seguito avevano rubato vari monili dall'abitazione. Inoltre è stato riscontrato che i due avevano provato a entrare anche in un'altra casa, senza riuscirci. I ladri sono stati trovati con vari arnesi da scasso, mentre la refurtiva è stata riconsegnata. Entrambi sono in carcere a Pistoia.

