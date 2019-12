Guns N' Roses ultimi headliner annunciati al Firenze Rocks 2020

Ritorna a Firenze Rocks una delle band emblema del rock ‘n’ roll mondiale: GUNS N’ ROSES. Il gruppo salirà per la seconda volta sul palco della Visarno Arena nella giornata di venerdì 12 giugno 2020 con un nuovo attesissimo concerto, unica data nel nostro Paese.

I biglietti per la giornata saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre 2019 sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it

Proprio al Firenze Rocks un anno fa, il gruppo aveva regalato un’inedita ed eccezionale performance a sorpresa con i Foo Fighters sulle note di It’s So Easy, divenuta virale sul web e finita sulle più importanti testate internazionali. Anche quest’anno la band è pronta ad entusiasmare il suo pubblico sul palco della Visarno Arena.

Dal 2016 hanno portato in giro per il mondo il loro Not in This Lifetime Tour, prodotto da Live Nation, che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il maggiore incasso di sempre.

La nuova serie di concerti li rivedranno protagonisti in Europa a partire dal 20 maggio 2020 a Lisbona (al Passeio Maritimo De Alges), per poi fare tappa in Spagna, Germania, UK, Svezia, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda. L’epico ritorno della band li porterà inoltre a suonare a Dublino al Marlay Park Concert Series il 27 giugno 2020.

Dopo la formazione del gruppo nel 1985, i Guns N’ Roses hanno da subito dominato la crescente scena rock di Los Angeles, grazie al loro atteggiamento sfrenato e travolgente. Hanno poi conquistato il mondo intero con la pubblicazione del loro primo disco nel 1987, Appetite for Destruction – album di debutto più venduto di sempre negli Stati Uniti con oltre 30 milioni di copie. Nel 1991, Use Your Illusion I e Use Your Illusion II (sette volte platino) hanno subito raggiunto i primi due posti della classifica Billboard Top 200. Nel corso degli ultimi dieci anni, i Guns N’ Roses si sono esibiti dal vivo in concerti sold-out e in importanti festival in tutto il mondo, dopo la pubblicazione dell’acclamatissimo Chinese Democracy nel 2008.

Rimangono una delle band più importanti e influenti della storia della musica e continuano ad essere un punto di riferimento per milioni di fan in tutto il mondo. Il gruppo è formato da: Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera).

Il cast degli headliner dell’edizione 2020 di Firenze Rocks è finalmente completo!

Quest’anno il festival sarà aperto da VASCO ROSSI il 10 giugno, a cui seguiranno i GREEN DAY l’11, i GUNS N’ ROSES il 12 e sarà chiuso dai RED HOT CHILI PEPPERS il 13 giugno.

Un’annata all’insegna del rock ‘n’ roll, quello vero che unisce, aggrega e colpisce dritto al cuore. Dalla prima edizione del festival nel 2017 ad oggi sono accorse oltre 660.000 persone nella capitale fiorentina per vedere live i mostri sacri della musica mondiale: Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, System of a Down, Tool, The Smashing Pumpkins, Ed Sheeran e The Cure, solo per citarne alcuni.

I biglietti e gli abbonamenti per le quattro giornate sono disponibili su www.firenzerocks.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it

Intesa Sanpaolo: nel 2020 la banca offrirà ai propri clienti altre sorprese legate a questo festival, nell'ambito del programma Reward.

Virgin Radio è la radio ufficiale.

L’evento è inserito nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze