Inaugura Onironauti, il murale di Nico Lopez Bruchi

Grande attesa a Pomarance per l’inaugurazione del progetto “Onironauti”, il murale realizzato dall'artista Nico Lopez Bruchi all’interno del progetto “Sogni e Bisogni”, con capofila l'associazione culturale Carte Blanche ed il Comune di Pomarance tra i 31 partner, e sostenuto da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’intervento di urban art realizzato nel centro del capoluogo, in via Garibaldi, è il frutto di un percorso artistico avviato da Nico Lopez Bruchi come metodo di comunicazione e di confronto tra lui, il territorio e i giovani. “Onironauti” è infatti un progetto di arte urbana condivisa, per raccontare i sogni e i bisogni dei ragazzi della Val di Cecina.

Nico Lopez Bruchi ha chiesto loro di descriverli e i giovani nel rispondere si sono resi conto di averne molti in comune: “un’apertura da parte del territorio alle nuove culture giovanili che ponga le basi per un loro futuro vissuto a Pomarance. Dall’altro lato si fa largo un desiderio di andarsene da Pomarance per fare esperienze di crescita, soprattutto in ambito professionale. Una partenza amara che porta con sé anche uno spiccato desiderio di ritorno al paese, alle proprie appartenenze, alle proprie usanze, alla libertà e alla semplicità di vivere in un piccolo paese, dove le relazioni umane sono ancora ben coltivati nel quotidiano.”

Da questo “laboratorio” di sensazioni ed emozioni si è fatto strada il tema della “migrazione”, raffigurata dall’immagine delle balene e degli albatros, due esseri viventi che si spostano periodicamente dal territorio in cui vivono per andare lontani. L’artista ha immaginato una sfera di vetro, come quelle dei souvenirs, con all’interno il paese di Pomarance, un simbolo della protezione che il paese offre ai suoi giovani, ma anche dei limiti geografici che impone. Dalla sfera rotta nelle mani di una giovane ragazza, che la custodisce con attenzione, escono balene e albatros che vanno in tutte le direzioni. La ragazza ha uno sguardo impetuoso, quasi di sfida, a sottolineare la propria forza e la propria determinazione. Saranno proprio questi due fattori a permettergli di uscire da questa bolla di vetro. Una migrazione verso i propri sogni, per poi tornare nel luogo in cui ci si sente a casa, in cui c’è protezione. Esattamente come fanno alcune balene quando vanno a partorire dall’altra parte del mondo e tornano a “casa” coi i loro cuccioli.

L'opera è stata interamente finanziata dal progetto “Sogni e Bisogni” e realizzata grazie alla disponibilità di Massimo Filippi, che ha concesso la possibilità di realizzare il murale sul suo palazzo.

“Siamo orgogliosi di quest’opera così ricca di significati – è il commento della Sindaca Ilaria Bacci - Il murale realizzato da Nico Lopez Bruchi è il “tatuaggio” che Pomarance si imprime sulla pelle per ricordarsi ogni giorno che senza i suoi giovani non c’è futuro. Un grazie sincero a Nico Lopez Bruchi, Cinzia De Felice, Carte Blanche, “Sogni e bisogni” per questo dono che hanno fatto alla nostra comunità e a tutti coloro, ad iniziare dal proprietario dell'immobile Massimo Filippi, che hanno collaborato e reso possibile la realizzazione dell'opera”. Il murale sarà presentato sabato 14 dicembre alle ore 11.15 con la partecipazione degli studenti e delle scuole medie e superiori e alle ore 17.30 a tutta la cittadinanza.

