Istituto Chini di Borgo San Lorenzo: i commenti e la riapertura delle scuole dopo il sisma

Lega Mugello: "Fake news o legittima preoccupazione?"

Abbiamo letto nei giorni scorsi sulle pagine online di una testata locale che, a seguito dello sciame sismico, veniva fatta notare un’eccessiva preoccupazione da parte di genitori e studenti dell'Istituto Chino Chini. A detta di qualcuno eccessivo allarmismo o smisurata apprensione per una "semplice crepa" nel muro di un'aula, per un vetro rotto o per serramenti fuori squadra, lasciando intendere ai lettori che fosse responsabilità, oltre che noncuranza, degli studenti verso la cosa pubblica, piuttosto che dovuto al sisma stesso. Evidentemente così non era. La preoccupazione dei numerosi genitori e studenti era più che legittima visto e considerato che proprio ieri è stata diffusa una circolare della presidenza in cui veniva disposta la temporanea sospensione delle attività e lo spostamento di intere classi , collaboratori scolastici compresi (per un totale di 16 tra aule e laboratori), al fine di effettuare “interventi conservativi e di ripristino compresi alcuni saggi in via cautelativa”(vedi circolare allegata).

Ci domandiamo allora se davvero, come ha dichiarato il Sindaco Omoboni giorni fa sulla stampa e sui social, saranno severamente puniti coloro che, comportandosi da "sciacalli" hanno diffuso false informazioni e indicazioni in situazioni di grave e particolare emergenza come quella che ha visto il nostro territorio protagonista, anche quando a diffondere le suddette fake news è proprio qualche giornale locale online.

Aspettiamo fiduciosi che le dichiarazioni di un Sindaco non restino soltanto parole al vento, ma che si traducano in atti concreti. Un consiglio: andateci piano con le belle parole perché prima o poi arriva il momento di dimostrarle.

Città Metropolitana: "Il sisma non ha prodotto effetti sull'istituto scolastico"

Il sisma in Mugello non ha prodotto effetti sull'istituto scolastico Chino Chini di Borgo San Lorenzo. Grazie al tempestivo intervento della Città Metropolitana di Firenze sono state controllate e monitorate aule e officine.

"Le strutture portanti non hanno riportato alcun danno", spiega Tommaso Triberti, consigliere della Città Metropolitana delegato all'edilizia scolastica in Mugello.

Due aule sono ancora chiuse perché è stato deciso di provvedere allo stuccaggio di due tramezzi che presentavano leggere striature. Gli interventi conservativi e alcuni saggi sono stati adottati in via cautelativa e preventiva. Nei prossimi giorni torneranno pienamente fruibili anche le due aule che non sono state ancora riaperte.

Il Comune di Barberino di Mugello riapre tutte le scuole

Lunedì 16 Dicembre tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, sia pubbliche che private, compresi gli asili nido, riprenderanno la normale attività.

Confermati i servizi di mensa e trasporto. Per quest'ultimo saranno necessarie delle modifiche relative alle fermate che verranno comunicate nella giornata di domani.

