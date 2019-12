Istituto Comprensivo Empoli Ovest premiato, 10mila euro dal Miur

"Abbiamo vinto!" È questa l’esplosione di gioia dopo aver saputo di essere stati premiati con 10.000 euro a seguito di un Concorso del Miur sulla Scuola Digitale (#ilmio PNSD 2019). Si tratta di un riconoscimento andato a cinque scuole di tutto il territorio nazionale in una classifica unica tra scuole superiori e scuole medie.

L’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, infatti, si è classificato 4° dopo tre istituti superiori rispettivamente di Matera, Piacenza e Trapani e 1° tra tutte le scuole medie. Il Bando era finalizzato alla produzione di un video di massimo 100 secondi da presentarsi entro il 15 maggio e prevedeva alcune condizioni di base: 1) un prodotto MP4; 2) lo svolgimento di un’iniziativa nella settimana digitale indetta a livello nazionale; 3) il coinvolgimento di più classi; 4) una particolare soluzione innovativa.

E’ stato, quindi, organizzato un evento unico svolto nel giardino della scuola che ha coinvolto ragazzi e docenti con libero accesso alle famiglie. L’iniziativa, denominata “Leonardo: un viaggio nel mondo digitale” per i 500 anni dalla sua morte, ha trattato tematiche storiche, valori umani e ambientali in un percorso fatto di circuiti elettronici, sensori, robot, flashmob, scenette teatrali, in mezzo al quale Leonardo si aggirava in questo mondo non suo, tra domande, curiosità e perplessità.

Di questa iniziativa e del Premio conseguito se ne parlerà sabato 14 dicembre all’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado “Ferruccio Busoni” organizzata dalle 16,30 alle 19,00.

In questa occasione le classi della 5° elementare potranno conoscere i progetti della scuola, le proposte, le attività, i locali, come pure gli insegnanti e gli alunni, che svolgeranno l’accoglienza verso genitori e ragazzi delle varie scuole elementari.

Ed infine un’ultima buona notizia: con il Progetto “Bibliolab” sulla promozione della lettura e sulla biblioteca scolastica la scuola “Busoni” ha ottenuto un finanziamento di circa 1.700 euro da parte del MIBACT.

Fonte: Ufficio stampa

