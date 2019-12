"La giunta Barnini non risponde, noi riproponiamo": 7 domande in una da FdI-Centrodestra

"L'amministrazione non risponde alle nostre interrogazione, e allora noi le riproponiamo". Così Andrea Poggianti, consigliere comunale di FdI-Centrodestra per Empoli, ha chiesto un'interrogazione in Consiglio comunale su 7 richieste 'inevase' durante tutto il 2019, proposte anche nella scorsa consiliatura.

Il 17 gennaio il Centrodestra chiedeva interventi sul canile comunale, dove ci sono "5 lampioni spenti su 9, pozzetti non a norma, scarichi intasati e di avere energia elettrica che fa corto circuito continuamente non potendo effettuare le attività sanitarie, il riscaldamento degli animali malati e le attività di segreteria con regolarità". 5 giorni dopo, il 22 gennaio viene chiesta l'estensione del parcheggio dalle 20 alle 9 anche per alcuni residenti di via Ridolfi, tra piazza del Popolo e via Cavour. Passando all'8 marzo, si chiede conto del parcheggio selvaggio tra Via Emilia e Via Monaco a Pontorme, nell’incrocio tra le medie Vanghetti e la casa di riposo Chiarugi. Il 27 giugno invece si segnalano orti abusivi in una proprietà pubblica nei pressi di via Manetti ad Avane. Il 22 luglio viene chiesto se la parete in cartongesso installata sia la separazione della scuola media Busoni. Il 23 ottobre scorso manca in via Carrucci un marciapiede dall'incrocio con Via Rossini fino all'imbocco della ss67.

Tutte le notizie di Empoli