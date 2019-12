Lassistente a Liberi Tutti, live dal box in piazza della Vittoria

È venuto a trovarci in Piazza della Vittoria il cantautore fiorentino Francesco Ricci, in arte Lassistente. Dalla sua ultima intervista a Liberi Tutti, in occasione dell’uscita del suo album “Molecole”, un po’ di mesi fa, ci ha raccontato di aver suonato su diversi palchi, come quello, molto affascinante della Cavea del Maggio Musicale di Firenze. In questo periodo invece sta dividendo il palco con Cecco e Cipo, che abbiamo proprio intervistato la scorsa settimana, con date da Nord a Sud Italia, con un live acustico molto intimo ed emozionante. La prossima data Toscana sarà invece il 18 dicembre al NOF di Firenze. Tra poco uscirà anche un nuovo singolo dedicato alla violenza sulle donne, scritto recentemente, e che sarà accompagnato da un video girato a Roma. Ce l’ha presentato in diretta live insieme ai suoi precedenti singoli.Tutte le notizie di Empoli