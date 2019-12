Maltempo Toscana, conducente esce da auto in fosso allagato

Allagamenti diffusi nella Toscana centrale per le piogge di quest'anno. I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti alle 15.20 circa in via del Fosso Vecchio all' angolo di via Pietro di Lupo Parra nel comune di Cascina per un soccorso a persona. Il conducente del mezzo stava percorrendo la strada allagata ed è finito fuori strada finendo nel fosso pieno d’acqua. Alla fine la persona è riuscita a uscire dalla vettura e a trattenersi sopra il tetto. Il personale dei vigili del fuoco giunto sul posto ha portato a terra la persona ed estratto la vettura dal fosso. Sul posto i carabinieri che hanno provveduto alla chiusura della strada a seguito allagamento.

A Cerreto Guidi invece è caduto un pino, come affermato dal sindaco Simona Rossetti. Sono stati tolti i rami pericolosi. Segnalati anche allagamenti a Pieve a Ripoli. La situazione del Vincio rimane critica ma per il momento sotto controllo.

Tutte le notizie di Cascina