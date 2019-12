Memorial Andrea Corsoni, 130 giovani si sfidano a Minivolley

Domenica scorsa, l'8 dicembre 2019, si è tenuta al PalaSport “Pietro Antichi“ in viale dei Mille, a Colle di Val d'Elsa, la settima edizione del torneo per società "Memorial Andrea Corsoni", dedicato al giovane atleta colligiano scomparso prematuramente alcuni anni fa.

L'evento, promosso dalla PGS Pietro Larghi Volley, ha coinvolto cinque società pallavolistiche della provincia di Siena, oltre a quella colligiana: Emma Villas maschile, CRAS, CUS, San Gimignano, Primo Salto. Circa 130 atlete del minivolley si sono cimentate in una giornata piena di giochi e divertimento, un'occasione per mettersi in campo e confrontarsi con altri piccoli avversari. C'è chi già è in grado di palleggiare, chi ancora ferma la palla. Ci sono tre categorie (white, green e red), in base all’età e alle capacità. Il palazzetto è stato suddiviso in sei campi di 4,5x9 metri.

«Abbiamo raggiunto il record di presenze tra bambini, allenatori e accompagnatori - ha detto il presidente della PGS Sergio Poli - Al pranzo eravamo più di duecento. tutte le partite avevano una durata di sette minuti, alla fine dei quali non abbiamo tenuto conto del punteggio per far divertire tutti e snellire lo svolgimento. A questo proposito devo fare un sentito ringraziamento ad Andrea Tanzini, che ha preparato un programma che ci semplifica in maniera esponenziale il lavoro. Grazie infine a tutte le società e a tutti gli atleti che hanno partecipato, siamo veramente contenti di com'è andata».

«Il torneo è nato principalmente per mettere in campo anche quello che fanno le bambine piccole del minivolley - ha spiegato il Direttore Sportivo Roberto Pianigiani - L’8 dicembre è diventato in particolare l’occasione per ricordare una persona a noi cara, Andrea Corsoni, atleta colligiano che ha contribuito tantissimo a creare un’identità di sport in questa città e che ci preme ricordare».

Il torneo di minivolley non è l'unica occasione che la società sportiva mette in campo per ricordare il giovane atleta. È già uscito, infatti, il concorso di grafica e disegno per rivolto alle scuole elementari e medie colligiane. La premiazione, di solito l'ultimo evento della stagione sportiva, si terrà a maggio.

Fonte: Ufficio stampa

