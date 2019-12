Montelupo ascolta un cittadino: no alle barriere architettoniche in via Caverni

Qualche tempo fa il sindaco Paolo Masetti ha ricevuto una lettera da parte di un giovane cittadino di Montelupo, nella quale veniva richiesto di creare uno “scivolo” di accesso al marciapiede situato in via fratelli Cervi, nella zona di San Quirico.

Il ragazzo ha chiesto la realizzazione di questa opera per agevolare gli spostamenti della sua nonna e di altri anziani con difficoltà di deambulazione.

«In quel tratto di strada erano già previsti da tempo i lavori, quindi è stato facile dare una risposta positiva alla richiesta del giovane cittadino di Montelupo.

Tuttavia abbiamo accelerato i tempi di realizzazione e attuato minime modifiche per soddisfare al meglio la richiesta.

Il messaggio che vorrei che passasse è che l’amministrazione è pronta ad ascoltare i giovani cittadini di Montelupo. È importante che si sentano accolti e che sviluppino una fiducia nelle istituzioni; questo anche quando non è possibile realizzare quanto chiedono.

Ovviamente le possibilità di intervento dipendono da tanti fattori.

Ci sono casi in cui possiamo rispondere positivamente alle sollecitazioni che arrivano, altri in cui non è possibile. L’importante è che si crei un dialogo positivo fra amministrazione e cittadini, di tutte le età», afferma il sindaco Paolo Masetti.

