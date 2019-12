Il Natale di Colle Val d'Elsa tra divertimento e solidarietà

Un fitto cartellone di eventi in vista delle festività del Natale. E’ quanto in programma a Colle di Val d’Elsa con il coordinamento dell’Amministrazione comunale. Dopo gli appuntamenti con “Aspettando il Natale”, mercato mostra straordinario natalizio del 7 dicembre in piazza Arnolfo e quello di Natale per l’intera domenica 8 dicembre, sono previsti due appuntamenti per sabato 14 dicembre dalle 10.30 alle 22.30 “Piazza Nova: Waiting for Christmas” organizzato dall’Associazione Ricolleghiamo in collaborazione con i commercianti e gli esercenti di Piazza Bartolomeo Scala e Via Mazzini e la “Notte dei Regali, Quattro Passi in Colle Alta” il 22 dicembre 2019 dalle 19 nella parte alta della Città, un evento con ticket enogastronomico che coinvolgerà tutti gli esercenti e negozianti presenti con ulteriore animazione e musica.

“Lo sforzo organizzativo che ci siamo posti – spiega Enza Errico, assessore alle politiche sociali e associazionismo – è stato quello di elevare la qualità dell'offerta per venire incontro alle diverse tipologie delle realtà del territorio ed ampliare i luoghi della manifestazione per dare la possibilità ai colligiani ed ai turisti in visita di scoprire o riscoprire nuovamente i vari angoli della città. Una serie di ingredienti che, grazie all'impegno di tutti, costituiscono la base per una buona vivibilità di Colle, della sua immagine e del suo indotto economico”.

Un’attenzione particolare è stata prestata ad eventi che contribuiscano a favore degli enti benefici quali Telethon e Asta per Amatrice organizzati rispettivamente dalle Associazioni La Scossa, Grg La Badia e Pro Loco cittadina perché il Natale possa essere veramente per tutti. Gli eventi in Calendario per NATALE COLLE sono tutti patrocinati dal Comune e visionabili nella pagina ufficiale https://www.facebook.com/colledivaldelsa/ e nelle bacheche informative comunali.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa

