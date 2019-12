Pisa, in arrivo una app per tutti i turisti

Presto sarà disponibile una app per tutti i turisti. Questo, in sintesi, quanto emerso, questa mattina, durante una seduta della Commissione Turismo del Comune di Pisa.

Durante la riunione è stato assicurato che questa app, uno strumento ormai sempre più necessario per tutti i turisti, dovrà avere anche alcune caratteristiche, primo fra tutti quello della inclusività vale a dire un app che fornisca informazioni utili anche e soprattutto al turista disabile per potersi muovere così con più facilità all'interno di tutta la città.

“È emerso inoltre – ha poi aggiunto la consigliera Maria Punzo , che è anche Presidente di questa Commissione consiliare - che l'app è già al vaglio degli uffici per la parte che riguarda i contenuti da raggruppare sotto il marchio-logo Pisais, e che dovrebbe includere aggiornamenti su tutto ciò che ruota intorno ad appuntamenti ormai, da Sant ‘Ubaldo, a “Pisa in fiore” oltre a i tanti eventi del litorale, compresi le giornate legate alle tradizioni storiche Pisane Per la realizzazione di questo progetto, tutti abbiano auspicato sia una collaborazione con le eccellenze informatiche universitarie del territorio, sia una ricerca su quelle che sono le app al momento disponibili sul mercato”.

Alla riunione di questa mattina erano presenti anche l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e il dirigente comunale, Giuseppe Bacciardi.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

