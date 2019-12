A Pisa i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di origine gambiana. I militari hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere a un giovane del luogo un involucro contenente marijuana per un peso di quasi 2 grammi e mezzo. Nel corso della perquisizione personale, sono stati trovati oltre 2 grammi della stessa sostanza e la somma di euro dieci euro. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

