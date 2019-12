Ultima lezione del pinguino che insegna l'inglese alla scuola di Ponzano: chiuso progetto da 19mila euro

Si conclude oggi - 13 dicembre 2019 - l’ultimo modulo didattico di trenta ore del PON Competenze di base per la scuola dell’infanzia, finanziato con il fondo sociale europeo.

Si tratta di un percorso in lingua inglese dal titolo “Sing and song and colors” che ha visto impegnati quasi trenta bambini delle sezioni dei cinque anni dell’infanzia di Ponzano, i quali hanno avuto la possibilità di iniziare, in modo giocoso e divertente, lo studio dell’inglese, grazie alla professoressa Lucia Burgassi (della sede Vanghetti) e alla docente tutor Francesca Norci, maestra e referente della scuola primaria di Ponzano. Il modulo ha girato intorno alla simpatica figura di Pingu, un pinguino giunto dal Polo Nord, che parla inglese (attraverso la voce della professoressa Burgassi).

I bambini, attratti da questo divertente “animaletto” che parlava dei suoi giochi e alimenti preferiti, hanno lavorato sui cibi, in particolare su frutta e verdura, colorando e disegnando in allegria, ma hanno anche imparato semplici canzoni in lingua inglese per lo spettacolo finale aperto ai genitori, che si è tenuto il 13 dicembre nei locali della scuola dell’infanzia di Ponzano, in un clima di festa e di condivisione tra docenti e famiglie.

Con quest’ultimo modulo si è concluso l’intero progetto PON (del valore di oltre 19.000 euro), coordinato dal docente Francesco Campigli; un progetto che ha già coinvolto, tra maggio e giugno scorsi, sia il plesso infanzia di Ponzano che quello di Serravalle. In totale, dunque, centoventi ore di lezioni che hanno arricchito l’offerta formativa a vantaggio dei più “piccoli”, con corsi di musica/orto didattico musicale, inglese in “chiave artistica” e coding, nell’ottica del curricolo verticale d’Istituto e del Piano triennale dell’offerta formativa di “Empoli Est”, che si basa su tre fili conduttori: musica, arte e comunicazione.

