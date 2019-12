Per le Regionali 2020 Giani, Bindi e Carrozza potrebbero sfidarsi alle primarie per scegliere il candidato alla presidenza del centrosinistra in Toscana .

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani si è detto pronto alla sfida nell'eventualità che nella coalizione di centrosinistra ci sia la necessità di fare le primarie per scegliere il candidato presidente.

"Le candidature proposte sono molto autorevoli- ha dichiarato Giani- e io sono pronto a vivere delle primarie con Rosy Bindi e l'ex ministra Maria Chiara Carrozza". La data, secondo Giani, potrebbe essere scelta tra il "12 o 19 gennaio".

I Verdi hanno candidato Rosy Bindi, e quei la sinistra, l'ex ministra Carrozza.

Tutte le notizie di Toscana