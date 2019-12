Rimorchio si ribalta in uscita a Santa Croce, chiusa la rampa Fi-Pi-Li

Un camion con rimorchio si è intraversato lungo la superstrada all'altezza dell'uscita di Santa Croce sull'Arno. Il rimorchio si è ribaltato per cause ancora da verificare e la circolazione lungo la Fi-Pi-Li è stata bloccata dalle 11 di oggi, venerdì 13 dicembre. Si tratta solo della rampa di uscita per chi arriva da Empoli e si dirige verso Pisa-Livorno. Sul posto le forze dell'ordine per cercare di sgombrare l'area e ristabilire la viabilità. Non sembrano esserci feriti al momento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno