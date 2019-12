Riqualificazione della scuola XXV Aprile: 100mila euro da Ministero e Comune di Scandicci

Il Ministero delle Infrastrutture contribuirà con 40 mila euro (su un totale di 100 mila euro) al progetto per la riqualificazione della scuola primaria XXV Aprile di Vingone; l’importo restante per la progettazione degli interventi per il plesso scolastico sarà invece a carico del Comune di Scandicci. Il Ministero ha comunicato lo stanziamento del contributo agli uffici del settore Opere pubbliche dell’Amministrazione Comunale, che avevano partecipato ad un bando ministeriale per la richiesta di cofinanziamenti “per progetti di fattibilità tecnica ed economica e per progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche”.

“Il contributo del Ministero delle Infrastrutture facilita ulteriormente l’iter che avevamo già deciso per la riqualificazione della XXV Aprile – dice il Vicesindaco e assessore alle Infrastrutture Andrea Giorgi – in queste ultime settimane abbiamo avuto modo di confrontarci più volte con i genitori, gli insegnanti e la dirigenza scolastica; tutti concordiamo che nell’attuale piano di interventi di edilizia scolastica in città la riqualificazione della XXV Aprile sia prioritaria, anche in considerazione di quello che accade all’esterno ogni volta che piove più forte: poter disporre di adeguate risorse per la progettazione ci consente di adottare le soluzioni più opportune in fase di definizione degli interventi, e di farlo nel giro di poco tempo. La riqualificazione della scuola primaria di via Pacchi a Vingone è una priorità che in questo momento impegna in prima persona il Sindaco e gli assessorati alle Opere pubbliche e alla Pubblica istruzione”.

La parte di finanziamento a carico del Comune per la progettazione degli interventi di riqualificazione della XXV Aprile sarà stanziata nel piano delle opere pubbliche, in approvazione con il bilancio di previsione per il 2020.