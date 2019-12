Rodari, Leopardi e non solo: le prime iniziative alla Via dei Presepi

Primi giorni accolti da un seguito di pubblico per la IX Via dei Presepi di Cerreto Guidi. La multiforme e creativa varietà dei presepi può essere apprezzata nelle vie del centro storico e presso la Villa Medicea. Per amor di verità l’arte presepiale di Cerreto Guidi, grazie al Presepe all’uncinetto di Gessica Mancini ha varcato i confini locali, sbarcando nella capitale, in occasione di “100 Presepi in Vaticano”.

Il fine settimana della IX Via dei Presepi di Cerreto Guidi si annuncia davvero intenso. Per i visitatori sarà possibile ammirare i presepi, ma anche prendere parte a numerose iniziative collaterali.

CONFERENZA LEOPARDI- Sabato 14 dicembre alle ore 16,15 è in programma la conferenza su "L'infinito" di Giacomo Leopardi a duecento anni dalla composizione: sentieri nuovi in un antico labirinto di straordinaria attualità. L'evento è organizzato dal Comune di Cerreto Guidi, con le Associazioni Atlante Famiglia di Firenze, Armonia di Livorno e Gruppo Incontro di Stabbia.

VILLA MEDICEA- Sabato 14 dicembre alle ore 16,30 presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi è prevista la presentazione del restauro "La Madonna con Bambino", a cura dell'Opificio delle Pietre Dure. In programma anche un concerto dell’Accademia degli Archi di San Miniato.

L'evento è organizzato dal Polo Museale della Toscana - Villa Medicea di Cerreto Guidi.

NATALE di RODARI- Domenica 15 dicembre alle ore 16.00, presso la Chiesa della Compagnia si terrà l’iniziativa "Il Natale di Gianni Rodari", a cura di Monia Balsamello e Francesca Bianconi.

L'iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale "Buontalenti". L’ingresso è gratuito.

SAGGI DI NATALE Domenica 15 dicembre alle ore 18.00 presso la Palazzina dei Cacciatori si terranno i "Saggi musicali di Natale", a cura di Mirco Dimitrio.

L'iniziativa è organizzata dall' Associazione Muzika - MMI Toscana.

IX Via dei Presepi

7 dicembre 2019/12 gennaio 2020

Apertura tutti i giorni, dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni prefestivi e festivi anche dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

I presepi esposti nella Villa Medicea saranno visitabili nell’orario di apertura della Villa. L’ingresso è gratuito.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

