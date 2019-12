Quando Santa Croce era 'saldamente alleata' di Firenze

Certe 'leggende metropolitane' sono dure a morire. Resistono nell’immaginario popolare nonostante le dimostrazioni contrarie da fonti autorevoli. Una di queste riguarda proprio la terra di Santa Croce circa la sua presunta neutralità fra Firenze e Pisa. Lo stemma ne è la prova più evidente. Santa Croce non fu indipendente fino dalla sua fondazione negli anni 1252-53 con il contributo determinante della città di Lucca. I lucchesi infatti imposero una replica del Volto Santo come dominazione sacrale e culturale e inoltre imposero il nome. Così facendo posero in disparte tutta l’iconografia sacra da San Michele Arcangelo a San Tommaso a Sant'Andrea.

Con la sottomissione a Firenze del 1330 lo stemma di Santa Croce, come abbiamo dimostrato più volte, fu costriuito con la mezza croce rossa del popolo fiorentino e il mezzo giglio della città di Firenze. Quindi niente equidistanza fra Firenze e Pisa. Basta porre a confronto lo stemma pisano e quello fiorentino per accorgersi della differenza. Tuttavia la leggenda metropolitana insiste avvalorata da un errata interpretazione di un passo di Giovanni Lami straordinario erudito santacrocese. A riprova poi della sudditanza di Santa Croce a Firenze basta citare un passo degli statuti di Santa Croce del 1409, (ASF, Statuti, 810, cc.9r-20v.). Si esalta chiaramente la dominazione fiorentina: “...exaltatione del magnifico et excelso comune e popolo fiorentino e della chatolica Parte guelfa, sotto il quale dominio e governo il popolo, comune e università e huomini e persone del comune di Santa Croce del Valdarno di Sotto si reggono e governano”.

A onor del vero, leggendo gli Statuti, “ una nota interessante di una certa ‘autonomia’ della terra di Santa Croce è l’elenco dei riformatori ‘tucti da Santa Croce, riformatori del comune e terra predetta’.

Il perché di questo rispetto formale della potente Firenze nei confronti di un comunello di allora neppure mille abitanti fra castello e campagna, è presto detto. La posizione strategica di Santa Croce e Castelfranco consentiva a Firenze, in vista della sua espansione al mare e della lotta contro Pisa, di avere le spalle coperte sull’Arno e sulla via Francigena che passava dal territorio santacrocese. Questa alleanza con Firenze durò fino ed oltre all’età di Leonardo da Vinci.

Valerio Vallini

