'Scambiamoci gli auguri', oltre 450 partecipanti alla serata Ferraris-Brunelleschi

Dicembre è il mese per antonomasia delle feste, degli auguri, della autentica convivialità. Questo e non solo è quello che si è respirato ieri sera alla Sala 78 di Ponte a Elsa dove oltre 450 persone si sono riunite alla presenza di più di 150 ragazzi, vera anima della serata.

È fin dal 2006 che ogni anno il Team Accoglienza e Teatro dell'I.S.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” organizza la consueta occasione conviviale ‘Scambiamoci gli auguri’.

“Un momento in cui vengono presentatati i progetti realizzati dai ragazzi nel corso dell'anno che sta per concludersi e in cui vengono raccolti fondi per poter proseguire le attività finalizzate all'inserimento e all’inclusione dei giovani nel mondo della scuola”. Queste le parole della Prof.ssa Silvia Desideri che insieme alle Prof.sse Laura Moroni, Sabina Spannocchi e Teresa Zuffanelli sono i motori dei progetti legati al teatro e all’accoglienza dell’Istituto empolese.

“È stato un anno di grandi soddisfazioni. Abbiamo appena ricevuto con il cortometraggio ‘Strada facendo’ il primo premio del Marano Spot Festival 2019, un festival giovane, internazionale, in nome della legalità e dell’inclusione, e il vedere stasera qui con noi tutte queste persone ci gratifica dei molti sacrifici compiuti. Non era mai accaduto negli scorsi anni di non riuscire ad accettare tutte le prenotazioni per la cena ‘Scambiamoci gli auguri’; ciò ci lusinga perché testimonia la rispondenza del territorio a quello che in tanti anni abbiamo costruito” prosegue la Prof.ssa Desideri.

Va da sé che se ogni anno la magia si ripete è solo grazie allo sforzo e alla sinergia che la scuola ha saputo stabilire con le famiglie, con gli sponsor, ma soprattutto con i ragazzi. Solo così possiamo spiegare la cospicua presenza durante la serata anche di numerosi ex alunni.

“Siamo una grande famiglia” commenta la Prof.ssa Laura Moroni “ed è una grossa soddisfazione vedere tutti questi ragazzi impegnati nelle varie attività, ognuno nel loro ruolo di caposala, di capotavola, di cameriere, di guardarobiere, di presentatore o venditore dei biglietti. Ognuno di loro ha scelto come voler contribuire al buon esito della serata”.

Anche le istituzioni erano presenti a questo grande evento. Oltre all'Assessore del Comune di Empoli, Giulia Terreni, e ad Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, sono intervenuti l’Assessore del Comune di Vinci, Chiara Ciattini, il vice sindaco del Comune di Vinci, Sara Iallorenzi, e il neoeletto presidente della Proloco di Vinci, Stefania Galletti, che hanno portato i saluti dei rispettivi comuni. Tra le autorità erano presenti il Consigliere Regionale, Enrico Sostegni, e il Presidente del Consiglio Regionale, Eugenio Giani. Malgrado i numerosi impegni, Eugenio Giani, è riuscito ad intervenire alla serata complimentandosi con la Dirigente Scolastica, Daniela Mancini, per l’importante esempio di realtà scolastica, in cui i ragazzi imparano oltre alle varie discipline anche valori importanti come il rispetto per gli altri e la solidarietà; solo in questo modo si formano gli uomini e le donne di domani, i futuri cittadini.

Tra le molte personalità che hanno rivolto un saluto ai convitati, il Dott.re Renato Colombai, da qualche mese alla guida dell’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio e dell’ospedale Degl’Infermi di San Miniato.

Il Team Accoglienza e Teatro dell’Istituto “G. Ferraris – F. Brunelleschi” rivolge un caloroso ringraziamento ai numerosi sponsor locali, il cui contributo ha permesso il buon esito della serata e consente di portare avanti i numerosi progetti, e a tutti i genitori che in vario modo da numerosi mesi hanno lavorato all'iniziativa.

Al prossimo anno, altrettanto numerosi come quest’anno!

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli