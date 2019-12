Continua a tremare il Mugello, venti scosse nella notte

C'è ancora molta apprensione nel Mugello per via del terremoto. Continua a tremare la terra, lo sciame sismico non si è mai interrotto: dalla mezzanotte di oggi si sono già verificate 20 scosse con epicentro a Barberino di Mugello. Due le più forti, registrate alle 2:53 e alle 4:32, che hanno raggiunto una magnitudo di 2.1.

Alle 12.30 di oggi, venerdì 13 dicembre, l'assessora alla protezione civile Federica Fratoni sarà al Centro Operativo Comunale di Barberino di Mugello per fare il punto con il sindaco Giampiero Mongatti sul terremoto che ha colpito il territorio appenninico. Al termine dell'incontro, in via del Pozzo 1, è stato organizzato un punto stampa per dare informazioni aggiornate sullo stato delle cose e le ultime decisioni assunte.

