Oltre 40mila chili di pellet nel magazzino: scoperto commercio a nero

La guardia di finanza di Siena ha scoperto un'altra consistente evasione fiscale. Un uomo è stato scoperto a commercializzare pellet in completa evasione d'imposta. In un capannone le fiamme gialle hanno trovato oltre 46mila chili di materiale, in sacchi di 15 chili ciascuno. Hanno preceduto a vagliare la posizione dell'uomo che deteneva l'attività e hanno ricostruito il suo volume di affari per l'attività nascosta al fisco.

Peraltro i militari hanno proceduto a verificare se il prodotto stoccato nel magazzino abusivo fosse conforme alla normativa di settore e quindi scevro da possibili effetti dannosi per la salute dei consumatori, nulla rilevando da questo punto di vista.

Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti in merito ad altri soggetti coinvolti su tutto il territorio nazionale.

