Il sindaco Franconi scrive a Geofor: "Eliminare le differenze retributive tra i lavoratori"

In più di una occasione, anche assieme ad altri colleghi sindaci del territorio, ho avuto modo di intervenire su un tema che ritengo ineludibile per tutti coloro che considerano la dignità del lavoro un pilastro della nostra convivenza civile.

Mi riferisco ai servizi ambientali gestiti in appalto da Geofor, per i quali avevamo chiesto un impegno chiaro e preciso: prevedere nelle gare per la raccolta rifiuti ed igiene urbana il rispetto del principio della parità di retribuzione a parità di mansioni.

L'effetto da evitare è che un diverso inquadramento giuridico e contrattuale, di chi è chiamato ad espletare i vari servizi in appalto, finisca per produrre una disparità di trattamento tra lavoratori.

Senza stare a disquisire sui contenuti specifici della gara in corso per il territorio pisano, il mio appello alla governance di Geofor è netto e piuttosto semplice. Delle due l'una: o le offerte pervenute in base alla gara di appalto prevedono l'applicazione del contratto Fise anche ai lavoratori del soggetto aggiudicatario oppure Geofor pensi seriamente ad annullare il procedimento in corso ed imboccare da subito la via maestra dell'internalizzazione dei servizi e dell'assunzione dei lavoratori addetti azzerando così la filiera degli appalti e dei subappalti nella gestione dei rifiuti.

La stessa soluzione dovrebbe poi esser adottata per i servizi legati ai territori di Pontedera e della Valdera. Il duplice obiettivo che vogliamo perseguire è quello di eliminare le ingiustificate differenze retributive tra operatori dei servizi ambientali senza con ciò gravare sui costi della tariffa e dunque sui cittadini.

La gestione diretta da parte di Geofor dei servizi oggi appaltati e la contestuale assunzione dei lavoratori che vi operano non significherebbe affatto sminuire il valore aggiunto ed irrinunciabile del sistema della cooperazione su moltissimi ambiti del nostro tessuto sociale ed economico.

Formulo questa mia istanza pubblica al Presidente di Geofor anche in ragione del fatto che stiamo parlando di una delle aziende pubbliche più importanti di Pontedera e di tutta la Provincia.

Nei limiti delle competenze attribuite ai sindaci starò sempre, con responsabilità e senza alcuna demagogia, dalla parte delle soluzioni che tutelano i diritti dei lavoratori e la dignità del lavoro.

Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera