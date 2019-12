Tentano di guadare torrente, rimangono incastrati nel furgone semisommerso

Un altro grave avvenimento, per fortuna senza vittime, è avvenuto a causa delle forti piogge di quest'oggi, venerdì 13 dicembre, e in parte per l'avventatezza di una decisione. Un furgone con a bordo due persone, di 39 e 59 persone, mentre volevano giungere a Fabbrica di Peccioli passando da una strada che attraversa un torrente, sono rimasti travolti dalla forza dell'acqua, rimanendo incastrati all'interno del mezzo sommerso per metà. Sul posto i vigili del fuoco di Saline, il personale Saf speleo-alpino-fluviale, i carabinieri di Terricciola e i sanitari inviati dal 118. I due sono stati tratti in salvo.

