Tentato furto in appartamento, la Polizia arresta due ragazzine

Ieri pomeriggio, in via Pagnini, la Polizia di Stato ha arrestato due ragazze di 14 e 15 anni con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il proprietario era nel salone di casa quando ha sentito dei rumori provenienti dal portone d’ingresso.

Dallo spioncino l’uomo ha subito visto le due giovani in azione: una era intenta ad armeggiare sulla porta mentre l’altra faceva da palo.

L’uomo ha cominciato a richiamare l’attenzione delle due malintenzionate gridando per farle allontanare; nel frattempo ha telefonato al 113.

Gli Agenti delle Volanti hanno bloccato le giovani tra il primo e il secondo piano dello stabile: la quindicenne è stata sorpresa con ancora in mano una lastra di plastica, strumento notoriamente utilizzato per aprire le porte chiuse senza mandate; entrambe avevano addosso anche dei cacciaviti.

Le ragazze, senza fissa dimora e già note alle Forze di Polizia, sono state accompagnate ad un Centro di Prima Accoglienza per minori.

Fonte: Questura di Firenze

