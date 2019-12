Terremoto Mugello, non si fermano le verifiche agli edifici

Si è svolta stamani al Centro operativo comunale di Barberino di Mugello una riunione per fare il punto sull'emergenza sisma in Mugello. Erano presenti, insieme all'assessore all'ambiente e difesa del suolo Federica Fratoni, i tecnici della Regione e della Protezione civile regionale, i sindaci dei comuni di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero, la Città Metropolitana, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Su tutto il territorio stanno procedendo le verifiche da parte dei vigili del fuoco e delle squadre dei tecnici regionali del settore sismica. In particolare, per quanto riguarda la zona rossa di Barberino di Mugello, a seguito dei sopralluoghi completati dai vigili del fuoco il Comune sta effettuando gli ultimi approfondimenti per revocare o confermare le ordinanze di inagibilità degli edifici nel tratto iniziale di corso Bartolomeo Corsini.

Conseguentemente sarà predisposta, in serata o al massimo entro domani mattina, una ordinanza di riduzione della zona rossa per consentire la riapertura di questo tratto dove sono situate sia abitazioni civili che attività economiche. Al di fuori della zona rossa, come negli altri comuni interessati, proseguono le verifiche in base alle segnalazioni dei privati.

Ad oggi risultano 120 in totale sul territorio interessato dal sisma le persone dislocate presso le strutture di accoglienza individuate dai Comuni (il numero è in progressiva diminuzione rispetto ai giorni scorsi) . Sia la palestra di Barberino che l'Autodromo del Mugello, pertanto, continueranno ad essere allestiti come punti di ricovero.

Ai nuclei familiari oggetto di ordinanza di inagibilità della propria abitazione sarà messo a disposizione già a partire dai prossimi giorni un servizio di accoglienza presso le strutture alberghiere individuate dalla Città Metropolitana, in base allo schema di convenzione predisposto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Durante la riunione l'assessore Fratoni e i sindaci di Barberino e Scarperia e San Piero insieme alla Città Metropolitana hanno rivolto un ringraziamento a tutti gli operatori e i volontari che hanno prestato la loro opera e continuano a lavorare per ripristinare una situazione di normalità.

Fonte: Regione Toscana

