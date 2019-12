Terremoto Mugello, in partenza 5 volontari della protezione civile da Fucecchio

A partire da questo pomeriggio il nucleo Volontariato e Protezione Civile della Sezione di Fucecchio dell'Associazione Nazionale Carabinieri sarà impegnato a prestare assistenza nei servizi di Protezione civile coordinati dalla Regione Toscana a seguito del sisma che nei giorni scorsi ha colpito il Mugello. L’assistenza della Sezione di Fucecchio è stata richiesta direttamente dall'Anc Secov Toscana nell'ambito delle procedure di assistenza e supporto alle popolazioni colpite dal sisma e di salvaguardia delle attrezzature presenti sul campo.

I volontari impegnati saranno cinque, con spiccate capacità umane ed operative, alcuni dei quali hanno già affrontato esperienze di emergenza e post emergenza anche in altre regioni, tra i quali due architetti ed un legale. Oltre alle risorse umane la Sezione di Fucecchio metterà a disposizione anche un automezzo nella zona di Barberino. Le mansioni affidate ai volontari riguardano il controllo e l'assistenza su due campi di protezione civile allestiti dalla Regione Toscana: il primo dedicato alle attrezzature logistiche ed al loro smistamento, il secondo luogo di concentramento per i civili costretti ad abbandonare, in via precauzionale, le proprie abitazioni.

"Quando si presenta un’emergenza dovuta al terremoto non puoi, da volontario, non rispondere alla chiamata – commenta Salvatore Spitaleri, presidente della Sezione di Fucecchio dell'Associazione Nazionale Carabinieri – pertanto lasci impegni, famiglia e ore di riposo per dare aiuto a chi si trova coinvolto nei disagi quotidiani. Per noi è motivo di orgoglio rappresentare una città di provincia come Fucecchio, che nel suo piccolo ha grandi capacità umane e professionali da dedicare agli altri, mettendosi al servizio delle comunità sia in fase preventiva, come accaduto ad esempio per l'esondazione dell'Arno, sia in fase di post emergenza in occasione di eventi imprevedibili come un sisma. Da qui la partecipazione a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del Mugello con una squadra altamente specializzata, sia sotto il profilo giuridico che tecnico. Un’occasione dolorosa da cui sapremo trarre insegnamenti concreti ed un importante bagaglio da mettere al servizio delle emergenze e dei bisogni futuri".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

