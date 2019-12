Use Computer Gross, dopo una vittoria la squadra ospita Oleggio

E' una sfida importante, quella che sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Bertuccioli di Pesaro e Meli di Ravenna) attende l'Use Computer Gross. Dopo la bella vittoria di domenica scorsa sul campo di Capo d'Orlando, la squadra di Alessio Marchini riceve Oleggio che non sta attraversando un momento felicissimo.

"Per noi è una gara molto importante - spiega il tecnico - perchè siamo chiamati a confermare il passo in avanti che abbiamo fatto nell'ultimo turno in Sicilia. Considero questa gara un esame di maturità e quindi mi aspetto una squadra concentrata e determinata a centrare la vittoria ed a fare un altro passo in avanti".

Oleggio, almeno sulla carta, non pare avversario impossibile anche se la classifica attuale non rispecchia il valore dei singoli giocatori che compongono il gruppo. Se è vero infatti che i punti in classifica sono sei e che la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive di cui le ultime due in casa, è altrettanto vero che ci sono giocatori esperti e temibili dai quali è bene guardarsi con attenzione.

La partita di sabato, inoltre, è l'ultima interna dell'anno solare e chiudere al meglio sarebbe un bel modo di salutare il pubblico e darsi appuntamento al nuovo anno.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

