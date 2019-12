Use Scotti Rosa sul campo della Limonta Sport, Coach Cioni: "Vero scontro diretto"

Scontro diretto importante per l'Use Scotti Rosa. Sabato sera alle 21, la squadra di coach Alessio Cioni è infatti impegnata sul campo della Limonta Sport Costa Masnaga (arbitri Radaelli di Rho, Capurro di Reggio Calabria e Mottola di Taranto) per una gara che ha un peso specifico molto importante per la classifica.

"E' la prima partita senza Madonna - attacca coach Alessio Cioni - quindi ognuno è chiamato a dare qualcosa di più per sopperire alla sua assenza. Naturalmente in settimana abbiamo provato qualche situazione tattica nuova per sopperire alle sue caratteristiche e, anche dal punto di vista dell'impegno dovremo riuscire, se possibile, a fare un passo in più". "Per noi - prosegue - si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Siamo consapevoli di potercela giocare anche se le lombarde hanno un ottimo gruppo, con un buon mix fra esperte e giovani uscite dal loro settore giovanile che è di primo livello. Viste l'assenza di Tay, anche la nostre giovani saranno chiamate a dare un contributo ancora più importante. Anche se sarà dura andiamo per giocarcela convinti di poter portare a casa la vittoria".

Intanto non è solo il lavoro sul campo ad occupare le giornate in casa Use Rosa. La società ed il tecnico stanno sondando infatti il mercato per cercare di trovare una sostituta di Madonna che dovrà essere operata al ginocchio. Per ora, però, si tratta solo di contatti e niente altro.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

