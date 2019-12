Venti milioni per i piccoli comuni, Cerri (Anci): "Molto soddisfatti"

“Siamo molto soddisfatti dello stanziamento straordinario di 20 milioni per i piccoli Comuni inserito nel bilancio della Regione Toscana. Risorse che oltretutto potranno essere investite con una procedura semplificata. Viene riconosciuta l’importanza e la centralità di un ricchezza fondamentale per la Toscana”. Così Sandro Cerri, sindaco di Montecatini Val di Cecina e responsabile Piccoli Comuni AnciToscana, a commento di quanto annunciato ieri dall’assessore regionale Vittorio Bugli durante la presentazione del triennale 2022 che ora passerà all’esame del consiglio.

Si tratta in particolare di 20 milioni in tre anni per effettuare nuovi investimenti: un intervento straordinario, mai effettuato fino ad ora “che consente in modo agile – ha spiegato Bugli - di realizzare nuove opere e proseguire e rafforzare le politiche verso i territori ‘marginali’ e le aree interne stimolando l’economia anche in queste parti di territorio”. I contributi sono concessi per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici fino ad un massimo di 30mila euro ad ente, cui si aggiunge una somma calcolata in base all'indicatore di maggior disagio (definito da Irpet) con una ulteriore maggiorazione per i Comuni ricompresi nel Progetto regionale "Politiche per la montagna e per le aree interne (art. 3 pdl 422).

Inoltre in bilancio regionale per le amministrazioni comunali, grazie a un emendamento che la giunta regionale ha presentato in commissione, sono stati stanziati anche altri 800 mila euro che portano a 2,5 milioni le risorse per il nuovo bando sulla videosorveglianza, su cui complessivamente nel corso della legislatura sono stati investiti quasi 6 milioni.

Fonte: Anci Toscana

