Al Politeama tornano i concerti di 'Note sotto l’albero'

Primo appuntamento domenica 15 dicembre alle 11.30 al Politeama con I servi della gioia. Un appuntamento divenuto ormai consuetudine e che richiama sempre un folto pubblico composto da bambini e adulti di ogni età. Un momento di musica, di amicizia, di fraternità, ma anche di solidarietà. Quest'anno sul palco del Politeama saranno le voci di Mary Loscerbo, italo-canadese dalla voce calda e intensa, e di Marco Simoncini e Irene Gonnelli, giovani talenti poggibonsesi, ad accompagnare il pubblico in un percorso che si preannuncia carico di emozioni. Il grande carisma e l'eccellente preparazione del direttore artistico, Emanuele Biotti, hanno prodotto una scaletta che comprende canzoni di Michael Jackson, degli U2, di Nicola Piovani, sono per citare alcuni nomi, o brani tratti da musical come Sister Act, oltre ai classici del Natale. È lui l'autore di arrangiamenti insoliti e originali. Ogni performance è accompagnata da coreografie.

Mercoledì 18 e giovedì 19 “Il Natale nel mondo” concerto dei cori delle bambine e dei bambini delle scuole primarie poggibonsesi, coordinati dai docenti della Scuola Pubblica di musica. Tutte le classi prime e seconde, accompagnate e dirette dagli insegnanti della scuola pubblica HB Music Farm di Poggibonsi, eseguiranno un repertorio che comprende sette brani originali i cui temi hanno un profondo legame con i valori che si celebrano in occasione del Natale, valori universali come il rispetto e l’amore per il prossimo, la solidarietà. I testi sono stati elaborati dagli insegnanti della scuola pubblica HB Music Farm sui temi indicati dai bambini nel corso dell’anno e successivamente musicati. Il programma prevede che i bambini cantino riuniti in gruppi di cento alunni per volta, dando così vita ad uno spettacolo di sicura suggestione scenica e di forte impatto emotivo. Mercoledì 18 dicembre dalle 9.30 si esibiranno i bambini della scuola primaria Pieraccini, mentre giovedì 19, dalle 9.15, i bambini della scuola Primaria “V.Veneto”,” P.Calamandrei” e “C.Bernabei”

Infine lunedì 23 dicembre, alle 21, grande apertura della stagione concertistica del Politeama con il classico Concerto di Natale dell’Orchestra Regionale della Toscana. Sul palco Paolo Bortolameolli direttore e Dmitry Masleev pianoforte. Verranno eseguiti i brani Čajkovskij Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.23 e Dvořák Sinfonia n.7 op.70.

Informazioni su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067.

Fonte: Ufficio Stampa

