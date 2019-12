All'Istituto degli Innocenti arriva il Natale: acceso l'albero e distribuiti i regali

Oggi, sabato 14 dicembre, è stato acceso il tradizionale albero di Natale dell’Istituto degli Innocenti in collaborazione della Compagnia di Babbo Natale che ha distribuito dolciumi e regali ai bambini presenti. Oltre alle attività laboratoriali de La Bottega dei Ragazzi, l’attrice Anna Foglietta, nell’ambito dell’accordo fra l’Istituto degli Innocenti e Every Child is my Child Onlus, ha recitato un monologo teatrale per i più piccoli.

Nell’occasione sono stati anche inaugurati i nuovi arredi di Casa Bambini, una delle strutture di accoglienza dell’Istituto, donati dalla Compagnia di Babbo Natale. All’evento erano presenti: Maria Grazia Giuffrida, Presidente dell’Istituto degli Innocenti; Giovanni Palumbo, direttore generale dell’Istituto degli Innocenti; Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Cristina Giachi, vicesindaco del Comune di Firenze; Sara Funaro, Assessora all’Educazione del Comune di Firenze; Luca Milani, Presidente del Consiglio comunale di Firenze; Anna Foglietta, attrice; Mister Luciano Spalletti.

