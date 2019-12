Alloggi ERP Pisa, pubblicata la graduatoria del secondo elenco

L’ufficio politiche della casa del Comune di Pisa comunica che per quanto riguarda l’emergenza abitativa, è stata approvata la graduatoria provvisoria del 2° elenco dell'avviso pubblico per il conferimento di alloggi ERP anno 2019. La graduatoria e i moduli sono consultabili online sul sito del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it) nella sezione “Politiche della casa”.

Gli interessati potranno presentare opposizione entro martedì 24 dicembre utilizzando l'apposito modulo che dovrà pervenire in uno dei seguenti modi: a mano all’ufficio politiche della casa (via Fermi n. 4); presso l'ufficio URP (Lungarno Galilei n. 43, ingresso da piazza XX Settembre); tramite raccomandata A.R. indirizzata a ufficio politiche della casa del Comune di Pisa, via degli Uffizi n. 1 - 56100 Pisa, indicando in oggetto “Opposizione a graduatoria provvisoria 2° elenco- Bando utilizzo autorizzato anno 2019 ” e specificando il nominativo in graduatoria; tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Non saranno accettate opposizioni presentate oltre tale data e con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate.

