Amedeo Minghi protagonista del Concerto di Natale a San Miniato

Come sempre di grande qualità la proposta artistica per il Concerto di Natale a San Miniato. Dopo Alice e Noa, protagonisti delle ultime due edizioni, quest’anno è la volta di Amedeo Minghi, unanimemente considerato uno fra i cantautori più rappresentativi nel panorama della musica italiana d’autore.

Il Presidente della Fondazione Antonio Guicciardini Salini sottolinea come il concerto rappresenti l’occasione per condividere con la comunità la gioia per il Natale che si avvicina e aggiunge: “Siamo oltremodo lieti di avere a San Miniato questo grande artista, non solamente per la grande sensibilità compositiva e interpretativa che lo contraddistingue, ma anche per la sua particolare vicinanza ed attenzione alla figura di Giovanni Paolo II, pontefice amatissimo e figura chiave dell’esperienza cattolica “.

“Siamo particolarmente contenti di partecipare a questa iniziativa perché sottolinea il valore della preziosa collaborazione con la Fondazione CRSM, sempre con un’attenzione particolare al territorio e alla ricaduta sociale dei nostri interventi”, aggiunge Massimo Cerbai, Responsabile della Direzione Regionale Toscana di Crédit Agricole Italia.

Pur essendo l’evento gratuito, si impone anche quest’anno l’ingresso su prenotazione - in modo da consentire uno svolgimento e una partecipazione al concerto ordinati e controllati. L’evento è organizzato dall’Associazione Community News. Coloro che vorranno assistere al concerto dovranno inviare una mail al seguente indirizzo info@communitylive.it oppure telefonare a partire da Lunedì 16 dicembre al n. 339 6924885 dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30 (sono prenotabili al massimo due posti a nominativo).

AMEDEO MINGHI Cantautore, compositore, arrangiatore, produttore; ha pubblicato 30 album, 18 singoli, 5 dvd e scritto colonne sonore per cinema e tv e brani per Rita Pavone, Marcella Bella, Mia Martini, Anna Oxa, I Ricchi e Poveri, Gianni Morandi e tanti altri. Dal 1976, anno del suo primo grande successo, L’immenso (15 versioni nel mondo e milioni di copie vendute) ha regalato a suo pubblico brani straordinari come 1950 , un classico della canzone italiana, e di seguito Quando l’estate verrà , Cuore di pace, Vattene Amore che conquista il terzo posto al festival di Sanremo in copia con Mietta e il primo posto nelle radio e nelle vendite. E poi ancora “Nenè” che darà il titolo al doppio album I Ricordi del Cuore ( 600 000 copie vendute), “Notte bella magnifica”, “Cantare è d’amore”. La versione spagnola “Cantar es de Amor” è stata in testa alle classifiche in America Latina con oltre 250.000 copie vendute. Nel 1998 esce il lavoro discografico “Decenni”, l’album (300 mila copie vendute e 4 dischi d’oro) si compone, fra le altre, della canzone Un uomo venuto da lontano (di Marcello Marrocchi e Amedeo Minghi) e di una traccia video che racconta la vita di GIOVANNI PAOLO II da lui stesso autorizzata. Questa esperienza lo porta alla composizione di “Gerusalemme”, brano commissionato dal Vaticano in occasione del Giubileo 2000. Nel 2008 partecipa al 58° Festival di Sanremo con il brano “Cammina cammina” e pubblica la raccolta “40 anni di me con voi”. Nel 2013 lavora alla realizzazione dell’Anno della Fede e nasce l’opera concerto “I Cercatori di Dio” che Amedeo Minghi porta nelle cattedrali e chiese d’Italia. E’ del 2018 il nuovo singolo “Tutto il tempo” che anticipa un doppio cd che ripropone due memorabili live romani, quelli di Santa Maria in Trastevere ( 1990 ) e dello Stadio Olimpico (1992) tenuti di fronte a decine di migliaia di persone. Nel 2018 ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle, la popolare trasmissione di Milly Carlucci in onda su Rai1. Lo scorso 2 Dicembre è stato invitato dalla Presidenza del Senato a cantare a Palazzo Madama nell’ambito della Festa del Volontariato.

Fonte: Ufficio stampa

