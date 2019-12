I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti questa notte per un incidente stradale in Via Setteponti in località Maspino.

Un'auto si è ribaltata e all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco il conducente era già stato preso in carico dai sanitari del 118 presenti sul posto.

Nell'urto interessati anche un muro di recinzione e una colonnetta di metano con fuoriuscita di gas, messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato.

