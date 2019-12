Attenzione al ghiaccio sulle strade nel Fiorentino, Empolese Valdelsa e FiPiLi

Attenzione: si segnalano diffuse formazioni di ghiaccio sulla viabilità di competenza metropolitana in particolare nel Mugello. Mezzi spargisale sono all'opera. Si raccomanda la massima prudenza nella guida.

Si ricorda che sulla maggior parte delle strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze e sulla Fi-Pi-Li, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, e dal 1° dicembre al 15 aprile di ogni anno sulle sole strade dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, è in vigore l'obbligo per i veicoli di cui all'art. 54 del D.Lgs. 285/1992 (autoveicoli), di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso

Novità

Sulla strada provinciale 1 Aretina per San Donato provinciale Aretina per S. Donato per lavori di ripristino del piano viabile, senso unico alternato, nel tratto dal km 11+150 (intersezione con S.P. 89 Del Bombone) al km 20+850 circa (confine abitato di Incisa V.no), fino al 31/12/2019.

Sulla strada regionale 2 Cassia per per il restringimento della carreggiata, dal km 284+700 al km 285+000 circa, nel Comune di Impruneta (FI), senso unico alternato con orario 08:00/17:00, nel tratto dal km 284+700 al km 285+000 circa, nel Comune di Impruneta (FI), fino al 20/12/2019.

Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e speciali, senso unico alternato con orario 08:30-17:30, nel tratto lungo la galleria Marcignano, lungo la galleria Fogneto 1 e lungo la galleria Fogneto 2, nei Comuni di Certaldo e di Gambassi Terme (FI) e di San Gimignano (SI), fino al 17/12/2019.

Mugello

Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di allargamento ed adeguamento dell?innesto rotatoria Carraia Sud, senso unico alternato con orario 07:00/18:00, nel tratto al km 7+900 circa, in località Carraia nel Comune di Calenzano , fino al 31/01/2020.

Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per ingombro della carreggiata causato da movimento franoso, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto al km 10+000 circa, nel Comune di Londa, fino al 31/12/2019.

Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per realizzazione del cordolo per il posizionamento delle barriere di sicurezza, senso unico alternato, nel tratto dal km 12+600 al km 13+350 circa, nel Comune di Calenzano, fino al 21/12/2019.

Sulla strada provinciale 503 del Passo del Giogo per lavori di pavimentazione stradale, senso unico alternato, nel tratto nei Comuni di Scarperia e San Piero e di Firenzuola (tratti saltuari e diversi), fino al 20/12/2019.

Sulla strada provinciale 117 di San Zanobi per interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e lavori di asfaltatura, senso unico alternato, nel tratto nel Comune di Firenzuola (tratti saltuari e diversi), fino al 20/12/2019.

Sulla strada SP103 per lavori urgenti di taglio e potatura nel Parco Mediceo di Pratolino, senso unico alternato con orario 08:/16:30, nel tratto dal km 3+900 al km 5+000 circa, nel Comune di Vaglia, fino al 20/12/2019.

Sulla strada provinciale 477 dell'Alpe di Casaglia per lavori di ripristino del piano viabile, senso unico alternato, nel tratto dal km 0+080 al km 1+320 circa, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, fino al 20/12/2019.

Valdarno

Sulla strada regionale 69 di Val dArno per interventi di ripristino della pavimentazione, senso unico alternato, nel tratto dal km 12+170 alkm 27+600 circa (tratti saltuari e diversi), nei Comuni di Reggello e di Figline ed Incisa, fino al 31/12/2019.

Sulla strada provinciale 87 Ponte Matassino-Reggello per lavori di sistemazione muro, senso unico alternato, nel tratto dal km 3+150 al km 3+350 circa, nel Comune di Reggello, fino al 20/12/2019.

Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per ripercussione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Moscia, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto dal km 0+000 al km 0+250 circa (in corrispondenza dell´intersezione con Via Armando Cecchini), fino al 20/12/2019.

Chianti Val di Pesa

Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori inerenti la valutazione dello stato di conservazione del ponte, restringimento della carreggiata, limitazione di velocità a 30 km/h, divieto di transito ai veicoli aventi massa per asse superiore alle 8 tonnellate e interdizione marciapiede con divieto di transito, nel tratto dal km 270+450 al km 270+600 circa, nei Comuni di Barberino e Tavarnelle e di San Casciano Val di Pesa, fino al 31/12/2020.

Sulla strada provinciale 2 Chiantigiana per Grassina per adeguamento barriere stradali, senso unico alternato, nel tratto dal km 268+400 al km 269+900 circa, nel Comune di Tavarnelle e Barberino, fino al 10/01/2020.

Sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale per lavori di realizzazione nuova adduttrice acquedotto Calcinaia-Borromeo, senso unico alternato, nel tratto dal km 0+680 al km 2+100 circa nel Comune di San Casciano Val di Pesa, fino al 31/12/2019.

Sulla strada provinciale 3 Chiantigiana per Val di Greve per lavori di realizzazione nuova adduttrice acquedotto di Impruneta, senso unico alternato, nel tratto dal km 1+400 al km 3+500 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 22/12/2019.

Sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale per lavori urgenti di ripristini puntuali della pavimentazione stradale con fresatura ed asfaltatura, senso unico alternato, nel tratto dal km 2+040 al km 4+140 circa (tratti saltuari e diversi), in località Calcinaia-Mercatale nel Comune di San Casciano Val di Pesa, fino al 20/12/2019.

Area fiorentina

Sulla strada provinciale 70 Imprunetana per Pozzolatico per lavori di messa in sicurezza della strada interessata da movimento franoso, senso unico alternato, nel tratto restringimento della carreggiata, dal km 4+500 al km 4+900 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 10/01/2021.

Sulla strada provinciale 70 Imprunetana per Pozzolatico per lavori di messa in sicurezza della strada interessata da movimento franoso, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto al km 2+700 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 12/04/2020.

Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di completamento rotatoria, ultimazione ramo rotatoria per accesso al centro abitato, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 7+400 al km 7+800 circa, in località Carraia nel Comune di Calenzano , fino al 31/01/2020.

Sulla strada provinciale 72 Vecchia Pisana per lavori urgenti di messa in sicurezza della strada interessata da movimento franoso, senso unico alternato, nel tratto dal km 0+800 al km 1+000 circa, nel Comune di Lastra a Signa, fino al 31/12/2019.

Durata del provvedimento da definire

Sulla strada provinciale 130 panoramica di Monte Morello per realizzazione di un by-pass temporaneo, senso unico alternato regolato a vista e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto dal km 7+150 al km 7+250 circa, nel Comune di Sesto Fiorentino, fino al 21/12/2019.

Sulla strada provinciale 107 di Legri e del Carlone per lavori idraulici sul Viadotto Marinella, istituzione di senso unico alternato orario 07.00/19.00, nel tratto al km 0+300 circa (in corrispondenza del Viadotto Marinella), nel Comune di Calenzano , fino al 20/12/2019.

Fi-Pi-Li

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per Lavori di manutenzione straordinaria sul ponte mobile Mogadiscio, chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di Via di Mogadiscio nei pressi del porto di Livorno , fino al 08/01/2020.

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per intervento di ripristino frana, chiusura dell´uscita verso Via Quaglierini in direzione Mare, nel tratto al km 79+865 direzione Livorno, fino al 07/01/2020.

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, chiusura della corsia di sorpasso in direzione Mare e chiusura della corsia di sorpasso in direzione Firenze, nel tratto dal km 13+900 al km 17+500 e dal km 17+400 al km 15+100 , fino al 31/12/2019.

Empolese-Valdelsa

Sulla strada provinciale 4 Volterrana per lavori di realizzazione nuova rotatoria di intersezione con la S.P. n.°4, Chiusura al transito veicolare della carreggiata con direzione di marcia Castelfiorentino e istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata con direzione di marcia Gamabassi Terme, nel tratto in prossimità del cantiere, dal km 32+745 al km 33+175 circa, nei Comuni di Castelfiorentino e di Gambassi Terme, fino al 17/04/2020.

Sulla strada provinciale 46 di Rimorti o di Val d'Orlo per lavori di sostituzione condotta idrica in Via dei Praticelli, Senso unico alternato, nel tratto dal km 1+235 al km 1+559 circa, nel Comune di Castelfiorentino, fino al 20/03/2020.

Sulla strada provinciale 75 Traversa di Montatone per lavori di realizzazione camminamento pedonale in località Poggio all?Aglione, senso unico alternato con orario 08:00/17:00, nel tratto dal km 0+000 al km 0+500 circa, nel Comune di Gambassi Terme, fino al 07/01/2020.

Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per apertura rotatoria sulla variante SRT 429, istituzione del limite di velocità a 50 km/h e del divieto di sorpasso sulla rotatoria in entrambi i sensi di marcia, nel tratto intersezione con via Sanminiatese nel comune di Castelfiorentino in Località Dogana, fino al 31/12/2019.

Sulla strada provinciale 4 Volterrana per lavori di scavo per posa cavi in fibra ottica per banda ultra larga, senso unico alternatoin orario 07.00/18.00, nel tratto dal km 33+390 al km 46+590 circa (tratti saltuari e diversi) nel Comune di Gambassi Terme , fino al 31/12/2019.

Sulla strada provinciale 4 Volterrana per lavori di ripasso di n.°10 attraversamenti pedonali;, senso unico alternato con orario 8:00-17:00, nel tratto dal km 14+000 al km 51+000 circa, nei Comuni di Montespertoli, di Castelfiorentino e di Gambassi Terme, fino al 31/12/2019.

Sulla strada provinciale 105 di Toiano per taglio e rimozione piante, senso unico alternato e chiusura per brevi periodi con orario 08:00/18:00, nel tratto dal km 3+000 al km 4+500 circa, nei Comun di Vinci e di Cerreto Guidi, fino al 24/12/2019.

Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio per Accertamenti tecnici sull´impalcato del Ponte alla Motta, Chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto Al km 4+000 circa (in corrispondenza del Ponte alla Motta), nei Comuni di Empoli e Cerreto Guidi, fino al 23/12/2019.

Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio per posa cavi in fibra ottica con tecnica NO-DIG, senso unico alternato con orario 08.00/18.00, nel tratto al km 10+950 circa, nel Comune di Fucecchio, fino al 21/12/2019.

Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per lavori di taglio canneti, con orario 07.00/18.00, senso unico alternato, nel tratto intero tracciato (tratti saltuari e diversi), fino al 21/12/2019.

Ordinanza valida per tutte le strade provinciali e regionali di competenza della Zona 3 Manutenzione Empolese-Valdelsa

Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per lavori di rifacimento banchina, senso unico alternato con orario lavori 08.00/18.00, nel tratto dal km 47+900 al km 48+300 circa, nel Comune di Certaldo, fino al 20/12/2019.

Nota: Le notizie contenute in questa pagina sono fornite in base alla programmazione dei lavori stradali. A seguito delle condizioni meteo o di esigenze dei cantieri possono verificarsi situazioni diverse da quelle indicate.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa