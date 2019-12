Ausili medici distribuiti nelle farmacie convenzionate, arriva l'accordo

Un accordo per la distribuzione gratuita di dispositivi medici nelle farmacie convenzionate. Verrà firmato lunedì 16 dicembre alle ore 13 nella Sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, tra Regione, Federfarma Toscana e Confservizi Cispel Toscana.

A siglare l'accordo saranno: per la Regione l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, per Federfarma Toscana il presidente Marco Nocentini Mungai, per Confservizi Cispel Toscana il coordinatore della Commissione Farmacie Alessio Poli. Alla firma saranno presenti anche i dg delle tre Asl Toscana centro, nord ovest e sud est, i responsabili del Dipartimento del farmaco delle tre Asl, il responsabile delle politiche del farmaco della Regione Toscana, Claudio Marinai, e il suo predecessore Roberto Banfi (estensore dell'accordo).

Fonte: Giunta Regionale

