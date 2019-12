Assalto con esplosivo al bancomat, colpo lampo a Capanne

Boato nella notte a Capanne. I ladri hanno fatto irruzione tramite una porta di emergenza della filiale della Banca Popolare di Lajatico e hanno fatto saltare con l'esplosivo la cassa del bancomat dall'interno.

Il bancomat è stato svuotato con un colpo lampo durato in tutto 3 minuti alle 3 della scorsa notte in località Capanne nel Comune di Montopoli Val d’Arno.

Il colpo lampo è testimoniato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che ora sono state acquisite dai carabinieri per le indagini. Subito sul posto si sono recati i carabinieri e il direttore della filiale.

Questo non è l'unico colpo a un bancomat in questa settimana. Appena 4 giorni fa è stato svuotato il bancomat alla Coop di Ponticelli a Santa Maria a Monte (qui la notizia).

Sebbene non si possano fare collegamenti tra i due fatti di cronaca, non si può non evidenziare che gli autori dei due colpi sono di sicuro degli esperti.

Il bottino non è stato ancora quantificato ma è di decine di migliaia di euro. Si ipotizza intorno ai 40mila euro.

I carabinieri indagano.

