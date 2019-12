Biblioteca Gronchi, FdI Pontedera: "Fare chiarezza sulle criticità dell'immobile"

Questo ultimo mese di maltempo e pioggia ha provocato molti danni alle strutture pubbliche presenti a Pontedera, in particolar modo dopo aver sottolineato la situazione critica delle scuole e delle strade, denunciamo anche lo stato in cui si trova la Biblioteca “Giovanni Gronchi”.

Si riscontrano infatti nella Biblioteca infiltrazioni di acque meteoriche, dovute al cattivo stato di una porzione di copertura dell’immobile. Inoltre sono usurate anche le scossaline perimetrali dei chiostri interni e la sigillatura di alcune finestre non è buona, questo consente all’acqua piovana di penetrare all’interno della struttura. Il costo dei lavori di riparazione dei danni del maltempo sarà di circa 20mila euro, giusto intervenire al più presto per mettere in sicurezza uno dei punti di riferimento per i giovani della Valdera, ma sta di fatto che l’operato del Comune non ci convince. Ci teniamo a ricordare infatti che l’edificio è costato la bellezza di 5 milioni e 600 mila euro, e costantemente dalla sua costruzione, a ogni temporale, si riscontrano problemi di infiltrazioni.

Bisogna fare chiarezza subito e chiedere al Sindaco il perché di tutte queste criticità in un immobile di recente costruzione, Fd’I perciò presenterà un’interrogazione al Sindaco Franconi, vogliamo delucidazioni e spiegazioni sull’ attività del Comune in merito alla questione Biblioteca “Gronchi”. Non è possibile che a Pontedera si riscontrino tante criticità, non ci sono scuse, chi ha svolto il lavoro, lo ha fatto in maniera superficiale, l’amministrazione non ha vigilato come si deve e questi sono i risultati.

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera

