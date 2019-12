Cetilar Maratona di Pisa, circa 3mila atleti corrono in città

Aperta ufficialmente ieri la XXI edizione della Cetilar Maratona di Pisa, organizzata da 1063AD. In città si respira aria internazionale, con i tanti runner, provenienti da tutto il mondo, che domenica proveranno a tagliare il traguardo in piazza dei Miracoli proprio davanti alla Torre Pendente. L’evento di domenica 15 dicembre 2019, certificato World Athletics, AIMS e FIDAL, si preannuncia come una edizione di grande livello, sia per i numeri che per la qualità degli élite runners. Le iscrizioni sono ancora aperte in Expo.

La Cetilar Maratona di Pisa ha pensato proprio a tutti, agonisti e non, bambini e Babbi Natale, e domani darà il via anche alla Pisanina Half Marathon da 21,097km (manifestazione UISP, con certificato medico agonistico) e alla Christmas Run – Corsa di Babbo Natale accessibile a tutti (senza certificato medico agonistico), di ogni età con percorsi da correre o camminare da 3 o 7 oppure 14km.

I NUMERI - Tra maratona e mezza maratona al via si presenteranno poco meno 3.000 atleti, l’ago della bilancia pende a favore della maratona, con 1.650 iscritti. Evento che si tinge di rosa, in maratona si sfiora il 20% di partecipanti femminili, alla Pisanina Half Marathon si sale addirittura al 30% di donne sulla starting line, Pisa si conferma un evento amico delle donne. Interessante il dato sugli stranieri, ancora il 25% provenienti da 51 nazioni diverse.

TOP RUNNER – Maratona particolarmente amata dalle donne con un cast rosa che terrà tutti col fiato sospeso. Spicca subito il nome della croata Nikolina Sustic, già vincitrice delle ultime due edizioni, l’ultima in 2h42’29”. La Campionessa Mondiale di ultramaratona 100km, nonché plurivincitrice della 100 km del Passatore, torna quindi a fare il tris, dopo aver corso le altre ultime grandi maratone italiane, Verona, Venezia, Firenze e Reggio Emilia. Proprio in Italia ha staccato il suo personal best alla maratona di Padova dello scorso aprile con 2h37’55’’. Nikolina però dovrà fare attenzione alla ceca Petra Pastorova (Repubblica Ceca), quarta lo scorso anno con 2h49’24’’ e che ha all’attivo diverse maratone con un crono medio di 2h46’ ed un personal best di 2h36’44’’ ottenuto a Praga nel 2013. Appuntamento rinnovato anche per l’ungherese Tunde Szabo seconda nel 2017 e nel 2018 proprio dietro alla Sustic, l’anno scorso al traguardo in 2h43’35”. La Szabo, che ha un personale di 2h40’46’’ ottenuto a Zagabria nel 2016, è una amica delle maratone italiane, sempre presente, oltre che a Pisa, anche a Verona. Al via anche la maltese Josann Attard Pulis, spesso al traguardo di maratone italiane e con un personale di 2h52’51’’ a Ferrara nel 2016. Nei confini di casa nostra, si farà portacolori dell’Italia Maurizia Cunico, campionessa italiana di mezza maratona 2018. Cunico è protagonista di tante maratone italiane e ha un personale di 2h47’54’’, ottenuto a Venezia nel 2016.

CHRISTMAS RUN – Ad invadere le strade di gioia e clima natalizio, centinaia di Babbo Natale prenderanno parte alla Corsa di Babbo Natale, 3-7-14km non competitivi dove chiunque può partecipare senza alcun obbligo di certificato medico. Ci si potrà iscrivere ancora oggi e domani, domenica 15 dicembre, in Expo dalle ore 8:00 in Largo Cocco Griffi (zona Partenza).

EXPO CETILAR MARATONA DI PISA – Da ieri, venerdì 14 dicembre (14:00-20:00), fino a stasera alle ore 20:00, in Via Chiarugi a Pisa presso gli impianti sportivi CUS PISA, hanno aperto i battenti dell’EXPO, dove i partecipanti troveranno l’area Informazioni, reception e ospitalità e potranno ritirare pettorali, chip, programmi e pacco gara.

