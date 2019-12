Chiesa russa a Firenze, convegno a 120 anni dalla posa della prima pietra

Un incontro per ripercorrere i “120 anni della posa della prima pietra della Chiesa russa ortodossa in Firenze” e per parlare delle origini e delle prospettive della presenza russa nel capoluogo toscano. Quello che si è tenuto, questa mattina, a palazzo del Pegaso.

Dopo un excursus sulle famiglie russe fiorentine che hanno lasciato il segno in città, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani si è soffermato a parlare dell’importante rapporto tra la cultura latina e quella slava che “offre il senso profondo della storia - ha detto Giani - ed è un rapporto bellissimo e diretto da incentivare e rivitalizzare con iniziative sul piano economico, sociale e artistico”.

Nel suo intervento il presidente propone poi un’altra idea di Europa: “Dobbiamo considerare l’Europa fisica - ha detto - che va oltre l’Unione europea e che si stende tra gli Urali e l’Atlantico”. “Lo spirito delle religioni - conclude Giani - ce lo dà proprio Firenze” e ricorda “nel 1439 visse con il Concilio l’incontro tra la Chiesa d’Oriente e d’Occidente. Sento in questa Chiesa un biglietto d’identità della città e un cuore pulsante, un esempio di pace e comunione tra i popoli”. La Chiesa russa oggi “testimonia un esempio di relazione d’amicizia amicale di Firenze, la Toscana e l'Italia con la cultura e la Russia”.

All’incontro sono intervenuti S.E. Aleksander Avdeev, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione russa presso la Santa Sede, S.E. Sergey Razov’, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione russa nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino, S.E. Reverendissima Irenei (Steenberg), vescovo della Chiesa ortodossa russa in Europa Occidentale, rev. Padre Georgij Blatinskij, arciprete della Chiesa ortodossa russa di Firenze. A moderare è stata Cristiana Bossi.

A presiedere il convegno è stato Stefano Garzonio dell’Università di Pisa. Le relazioni sono state a cura di Marcello Garzaniti che ha parlato di “Massimo il Greco, Firenze e la Russia fra Lorenzo il Magnifico e Ivan il Terribile”; Cinzia Cadamagnani che ha affrontato il “Convegno ecumenico di Firenze del 1892 e Lev Tolstoj”. L’intervento di Giuseppina Larocca si è centrato sui “Nuovi dati sulla comunità russa di Firenze a cavallo tra Ottocento e Novecento” mentre Michail Talalaj si è soffermato sull’”Attività letteraria-pubblicistica dell’arciprete Vladimir Levitskij, edificatore della chiesa”.

Domani, domenica 15 dicembre alle 10 alla chiesa russa ortodossa San Nicola Taumaturgo (via Leone X),si terrà il rito religioso solenne accompagnato dal coro della Chiesa.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze