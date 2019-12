'Cittadino Metropolitano per lo Sport': premio per i campioni fiorentini

La Città Metropolitana di Firenze conferirà mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 17.30, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, il premio “Cittadino Metropolitano per lo Sport" agli atleti Ilaria Di Giulio, Jordan Ariani, Lorenzo Bacci, Andrea Galardini, Carlo Sestini, Jacopo Cipriani, Federico Dini, Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino, Andrea Cosi, Filippo Megli, Mario Nicotra, Paola Biagioli, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Linda Caponi, Simone Ciulli, Alessio Cornamusini, Daniele Cassiani.

Saranno il Sindaco Dario Nardella e il consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano a consegnare i riconoscimenti insieme agli ospiti d’onore Gianni De Magistris e Svetlana Koritova

Il premio, spiega Nicola Armentano, è stato istituito per "celebrare le personalità che più si sono distinte nella disciplina sportiva, nella narrazione dello sport, in quello che è il percorso di vita che ognuno di loro ha tra sport, sociale e nella promozione della pratica sportiva, contribuendo così a rafforzare i valori per le nuove generazioni, che contraddistinguono il nostro territorio che vive e sostiene lo sport in tutte le sue categorie, siano esse agonistiche o ludiche".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

