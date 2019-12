Colpito da un toro mentre lavora in azienda agricola: trauma cranico per un 22enne

Questo pomeriggio un ragazzo, mentre stava lavorando in un'azienda agricola a Montemercole, nel comune di Anghiari, è stato colpito da un toro.

Il giovane di 22 anni si trovava nell'azienda agricola in cui lavora quando, per cause ancora in accertamento, è stato colpito da un toro che lo ha spinto contro un muro. Il 22enne è stato trasportato all'ospedale di Arezzo e per il soccorso inizialmente era stato allertato l'elisoccorso Pegaso, rientrato poi per le cattive condizioni meteorologiche. Il giovane ha riportato un trauma cranico ma in tutta la fase dei soccorsi è rimasto lucido e vigile.

