Comune di Quarrata online: certificati anagrafici ritirabili dal sito

Il Comune di Quarrata ha implementato i propri servizi on line: a partire da lunedì 16 dicembre, i cittadini residenti a Quarrata potranno richiedere telematicamente il rilascio di certificati anagrafici per sé e per i membri della propria famiglia anagrafica.

Per richiedere il certificato online è necessario collegarsi al sito del Comune, nella pagina dedicata ai servizi online, scegliere dal menù l'indicazione “sportello anagrafe” ed accedere mediante SPID o CNS: oltre alle informazioni necessarie per compilare le autocertificazioni, adesso il cittadino potrà richiedere anche i certificati di residenza e di stato di famiglia, che saranno spediti all'indirizzo email indicato nella richiesta.

I certificati sono validi 3 mesi e non hanno necessità della firma del dipendente poiché il Comune di Quarrata fa già parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e la autenticità del certificato si verifica mediante il QR CODE stampato nel certificato in alto a destra.

I certificati anagrafici sono in bollo e che, pertanto, il cittadino che li riceve deve apporvi una marca da bollo da euro 16,00, acquistata in precedenza. Solo in alcuni casi, tassativamente previsti dalla legge, i certificati anagrafici sono esentati dal pagamento dell'imposta di bollo: l'esenzione dipende dall'uso che si deve fare del certificato e tale uso deve essere dichiarato dal cittadino al momento della richiesta mediante selezione dall'apposito menù a tendina. La falsa dichiarazione dell'uso cui è diretto il certificato, così come la mancata apposizione della marca da bollo sui certificati non esenti, rappresentano forme di evasione fiscale di cui si rende responsabile il richiedente.

