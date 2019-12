Droga: carabinieri in azione, 3 arresti

Lotta alla droga. Importante attività condotta la scorsa notte dai militari della Tenenza di Montemurlo che ieri hanno tratto in arresto un 42enne originario della Nigeria ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stesso, sorpreso nei pressi di via Bologna mentre cedeva una dose di eroina ad un giovane pratese, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente e bloccato dai militari. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Sempre i Carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio uno spacciatore 28enne nigeriano trovato in possesso di alcune dosi di eroina sorprendendolo nei pressi di via fra Bartolomeo.

I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Prato hanno arrestato un 35enne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari hanno avvicinato la Bmw x1 a bordo della quale viaggiava ma lo stesso, invece di fermarsi per essere controllato, ha aumentato la velocità dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento a seguito del quale i Carabinieri lo hanno bloccato in località Cartaria. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina pronte per essere spacciate.

