Emma Villas Aubay in sfida contro la storica avversaria Synergy Mondovì

La nona giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile vedrà la Emma Villas Aubay Siena di scena al PalaManera di Mondovì. La sfida verrà disputata a partire dalle ore 18 di domenica 15 dicembre.

Dopo la vittoria casalinga contro la Bcc Castellana Grotte Siena è terza in classifica da sola con 17 punti all’attivo. Mancano appena tre giornate al termine del girone di andata, fare il maggior numero possibile di punti è assai importante per avere un buon posizionamento in quella che sarà la griglia della Coppa Italia. La Synergy Mondovì ha solamente 2 punti e fino a questo momento ha perso tutte le gare disputate. Nel turno precedente i piemontesi sono usciti sconfitti in Puglia contro la Materdomini Castellana Grotte con il risultato di 3-2 nonostante i 18 punti di Terpin, i 17 di Borgogno, i 14 a testa messi a segno da Loglisci ed Esposito e i 10 del centrale Arasomwan che da poco è stato ingaggiato dalla squadra piemontese (così come Esposito).

Nella settimana senese c’è stato tempo anche per disputare, giovedì pomeriggio al PalaEstra, un test match contro la nazionale della Tunisia, una sfida che è stata vinta 3-1 dai biancoblu e che è stata utile a coach Gianluca Graziosi anche per ruotare la squadra e dare minuti preziosi in campo a tutti i giocatori del roster.

I PRECEDENTI Sono ben 7 le sfide già disputate tra Siena e Mondovì, e ce ne sono di importanti giocate negli scorsi anni. Il bilancio pende a favore della Emma Villas, che ha vinto sei di queste sette partite. Il 29 dicembre 2016 a Mondovì si giocò il match secco valevole per le semifinali di Coppa Italia di A2: finì 3-1 per Siena con 26 punti di Padura Diaz e quello fu il pass per andare a giocarsi la finale della competizione, poi vinta, contro Tuscania alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nel prosieguo di quella stagione Siena e Mondovì si affrontarono altre quattro volte, e furono tutte vittorie per i toscani: due volte nella Pool Promozione e poi per due volte nei quarti di finale dei playoff, che dettero a Siena la qualificazione per le semifinali.

In maglia Synergy Mondovì la Emma Villas Aubay Siena riabbraccerà un ex che continua ad essere molto amato dai tifosi biancoblu: il libero Filippo Pochini.

NUMERI Siena continua ad essere la squadra che realizza più ace di tutti in A2, con una media di 1,50 per set; Mondovì ne realizza 1,07 per parziale. In attacco i senesi hanno fatto fino ad ora registrare il 49% di produzione offensiva, i piemontesi il 46,7%. La Synergy ha una migliore ricezione: il dato delle perfette è del 30,2% contro il 27,2% senese. A muro la Emma Villas Aubay mette insieme 2,18 blocks per parziale, Mondovì ha una media di 1,61.

Fonte: Emma Villas Volley - Ufficio stampa

