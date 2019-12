L'Empoli ha sbagliato tutto, di nuovo. A Chiavari contro l'Entella ha perso due a zero e ha giocato una delle partite peggiori dell'anno. Morra e Manuel De Luca hanno sotterrato gli azzurri, rimasti in dieci per il rosso a Balkovec.

