Furto di alcolici, due arresti

Arrestati due uomini per furto di alcolici. È stato il responsabile del supermercato di Castiglion Fiorentino ad allertare i carabinieri di Cortona, che hanno trasmesso la segnalazione alle pattuglie dell’Arma di Castiglion Fiorentino in servizio esterno di prevenzione, che hanno fatto scattare un’immediata battuta di ricerca in zona per individuare poco dopo, bloccandoli, i due uomini con la collaborazione della Polizia Municipale. Un italiano trentacinquenne e un romeno di circa trenta anni, ambedue noti alle forze dell'ordine, corrispondevano alla descrizione dei rei.

I due sono stati fermati mentre rubavano alcune bottiglie di alcolici in un secondo supermercato di quel centro.

I due uomini pertanto, sono stati arrestati per concorso in furto aggravato e continuato e le 11 bottiglie di superalcolici per un costo di circa 200 euro, complessivamente appena rubate nei due esercizi commerciali sono state restituite ai legittimi proprietari.

Inoltre, la perquisizione dell’autovettura in uso ai fermati ha permesso di recuperare e sottoporre a sequestro ulteriori 18 bottiglie di liquore del valore di 400 euro, i cui proprietari sono ancora sconosciuti.

Al cittadino straniero è stato sequestrato anche un coltello a farfalla che custodiva nel giubbotto, circostanza per la quale verrà denunciato.

I due soggetti, ristretti nelle camere di sicurezza per la notte appena trascorsa, dopo l’udienza di questa mattina in Tribunale per la convalida del loro arresto, saranno proposti per la misura di misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Castiglion Fiorentino.

