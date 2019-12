Incendio in fabbrica a Castelmartini: brucia una ditta che produce cotone

È in corso un incendio di fabbrica a Castelmartini, nel comune di Larciano.

L'incendio sarebbe divampato in tarda serata, nell'impianto lavorativo in via Francesca Sud.

Da quanto si apprende al momento non ci sarebbero feriti. La ditta in questione si occupa della produzione di cotone per apparecchiature di pulizia, come il mocio.

Sull'incendio stanno intervenendo molte unità dei vigili del fuoco tra cui Pistoia, Prato, Empoli e Firenze. Sul posto anche un'automedica, due ambulanze della pubblica assistenza croce verde di Lamporecchio e i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

